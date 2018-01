Des investissements records de 959,3 M $ sur deux ans à Longueuil

La Ville de Longueuil vient d’enregistrer un nouveau record dans ses annales au chapitre immobilier. Les investissements en construction sur son territoire ont atteint une valeur globale de 959,3 M $ en 2016 et 2017. Ces résultats s’appuient notamment sur le fait que les projets de construction ont augmenté de 30% durant la dernière année.

« En 2017, plus de 1 750 nouvelles habitations ont vu le jour à Longueuil. Ce nombre équivaut au double de celles construites en 2016. C’est remarquable! Ces résultats traduisent, sans aucun doute, l’attrait qu’exerce la Ville auprès des jeunes familles. C’est la preuve tangible que Longueuil poursuit sa lancée et qu’elle va bien! », a déclaré la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

L’année dernière, près des trois quarts de la valeur totale des investissements, soit 392 M$, ont inclus des projets de constructions neuves et d’autres travaux résidentiels comme la rénovation d’habitation. De ce montant, plus de 321 M$ ont été injectés dans des constructions neuves et résidentielles, ce qui représente une hausse de 60 % comparativement à 2016.

En ce qui concerne le secteur institutionnel et commercial, deux projets se sont démarqués : la construction d’une nouvelle école d’hôtellerie, dont la valeur s’élève à 19 M$ et celle de la quincaillerie Canac, évaluée à 7 M $.

« Si 2017 a été une excellente année pour l’immobilier, la croissance fulgurante de Longueuil se démarque particulièrement. L’ensemble de ces investissements apportera son lot de nouveaux arrivants qui stimuleront l’activité économique et commerciale, en plus des autres projets domiciliaires à venir. Lorsque l’on ajoute la venue de Molson, le projet de centre-ville et le développement de la zone aéroportuaire, tout indique que Longueuil continuera d’être le fer de lance du développement économique dans les années à venir », a conclu la mairesse de Longueuil.