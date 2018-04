Des investissements pour moderniser l’Hôpital Charles-Le Moyne

Il n’y a pas que les crocus qui fleurissent un peu partout au printemps : il en va de même pour les annonces gouvernementales à quelques mois des élections provinciales!

Dans la foulée du projet d’agrandissement et de réaménagement de l’urgence de l’Hôpital Pierre-Boucher, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a annoncé quelques jours auparavant des investissements visant à moderniser l’établissement hospitalier Charles-Le Moyne.

Le ministre a indiqué à cette occasion que le projet d’agrandissement du bloc opératoire et de la chirurgie d’un jour est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) comme « projet à l’étude », ce qui permet d’amorcer la production de son dossier d’opportunité. Il a ajouté que l’option privilégiée dans le cadre de ce projet, évalué pour l’instant à 123 M$, est la construction d’étages au-dessus de la nouvelle urgence, regroupant le bloc opératoire et la chirurgie d’un jour.

Notons à ce sujet que le bloc opératoire et la chirurgie d’un jour de l’Hôpital Charles-Le Moyne auront 11 salles polyvalentes de 70 mètres carrés pour les chirurgies électives; une salle hybride d’opération de 100 mètres carrés; une salle de chirurgie mineure; une salle de césarienne d’urgence; et une salle d’urgence. Le nombre de salles passera de 13 à 15, la salle de réveil, de 11 à 23 civières et la chirurgie d’un jour passera quant à elle de 18 à 36 civières.

Autres investissements

Le ministre a également annoncé la construction d’un bâtiment modulaire d’une superficie de 1 150 mètres carrés, construite au coût de 4 599 000 $, qui accueillera 25 lits d’hospitalisation à l’Hôpital Charles-Le Moyne. Celui-ci comprendra douze chambres pour deux, une chambre individuelle, des locaux consacrés à la famille, un poste de garde centralisé, des rangements ainsi qu’un bureau clinico-administratif et il permettra un lien de plain-pied avec l’hôpital. Les travaux en cours devraient s’achever au début de l’automne.

Finalement, un autre projet représentant un investissement de 4,8 M$ concerne le regroupement de cliniques externes et de services ambulatoires au sein d’un même aménagement de 1 228,5 mètres carrés. Il permettra notamment d’offrir un environnement ambulatoire plus approprié, de favoriser la fluidité de parcours de services, de mieux répondre à l’augmentation du volume d’activités, d’améliorer le partage de l’information, d’optimiser le fonctionnement des cliniques et de mieux contrôler les infections. Les travaux devraient s’amorcer cet automne.