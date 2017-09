Des investissements de 1,5 M$ pour atténuer les impacts sur les citoyens de l’agglomération de Longueuil

Face aux grands chantiers en cours sur l’île de Montréal et leurs impacts sur les déplacements de l’ensemble des citoyens de la Rive-Sud, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) salue les investissements annoncés par Mobilité Montréal et le Ministère des Transports du Québec. Ce soutien financier de 1,5 million de dollars va permettre d’atténuer les conséquences des nombreux travaux routiers sur la population de l’agglomération de Longueuil.

En effet, deux nouvelles lignes seront ajoutées et neuf circuits déjà existants seront bonifiés, en plus de la prolongation des heures d’utilisation de la voie réservée du pont Champlain le matin.

Ces améliorations de services sont rendues possibles grâce à l’appui financier du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), qui assumera l’entièreté de la facture. Concrètement, elles permettront de :

Prolonger les heures d’utilisation de la voie réservée sur le pont Champlain lors des heures de pointe matinales ; Ajouter des services sur des lignes du RTL desservant le terminus Montarville ; Mettre en place un stationnement incitatif près de la rue Samuel-de-Champlain à Boucherville ;

Ajouter une nouvelle ligne du RTL desservant le stationnement de Mortagne vers le terminus Longueuil ; Ajouter une nouvelle ligne du RTL desservant la gare Saint-Hubert.

« Ces Longueuil, qui aura ainsi accès à de nouvelles alternatives de transport durables afin de se déplacer plus facilement, rapidement et en toute quiétude. Nous sommes conscients que les travaux en cours ont des impacts sur l’ensemble de la Rive-Sud et nous remercions le Ministère des Transports pour son soutien essentiel dans ce dossier. De plus, nous tenons à souligner l’excellent travail du comité Mobilité Montréal qui, depuis six ans, contribue à améliorer la coordination des transports collectifs dans la grande région métropolitaine », a commenté la présidente du conseil d’administration du RTL, Colette Éthier.

Rappelons que le RTL collabore activement avec Mobilité Montréal afin de mieux harmoniser les efforts en vue de limiter au maximum les impacts des chantiers routiers en cours sur les déplacements des citoyens de l’agglomération de Longueuil.

Par ailleurs, la population est invitée à visiter le site Web de Mobilité Montréal afin de mieux planifier ses déplacements à l’avance.

(Source : RTL)