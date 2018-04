Investissement important chez APC Nutrition de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

APC Nutrition, présent à Verchères depuis près de 25 ans, annonce un investissement technologique de plus de 5 millions $ à son usine. Cette somme s’ajoute aux quelques 6.5 millions déjà investis au cours des 10 dernières années.

Cet investissement permettra à l’entreprise de moderniser ses installations, d’assurer une meilleure performance de ses opérations tout en adoptant les nouvelles exigences au niveau de la bio-sécurité. Cette performance accrue aura pour effet de réduire le nombre d’heures d’opération hebdomadaire et d’optimiser la transformation du produit et par conséquent, réduire l’empreinte olfactive.

Les travaux débuteront dès le mois de mai et se termineront au mois d’octobre et ne devraient avoir aucun impact sur les opérations courantes. Par conséquent, l’amélioration de la performance de l’usine devrait se constater au courant du mois de novembre 2018. Cet engagement additionnel d’APC Nutrition témoigne de la volonté de toujours s’améliorer, de continuer à faire partie intégrante de la croissance de la ville de Verchères tout en maintenant les emplois dans la région.