Un investissement de près de 200 000 $ au parc Albini-Gemme à Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

En consultant les plus récentes statistiques portant sur les 82 municipalités formant la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), on remarque que la population la plus jeune de ce grand territoire urbain se retrouve à Saint-Amable puisque l’âge médian est de 35 ans seulement. Cette situation s’explique notamment par le fait que les jeunes familles sont attirées par les prix abordables des terrains et des maisons dans le secteur.

Ces jeunes familles seront d’ailleurs heureuses de savoir que des travaux sont prévus au parc Albini-Gemme puisque le chantier évalué à 197 855 $ se mettra en branle au cours du printemps. Il est à noter que l’accès au parc sera fermé pour toute la durée des travaux, soit environ quatre semaines réparties durant les mois de mai et juin.

À terme, les usagers pourront profiter d’un parcours santé avec des stations d’exercices, d’un agora, de balançoires, de modules de jeux pour les enfants âgés de 18 mois et plus, d’un sentier pédestre ainsi que d’aires de pique-nique et de jeu libre.

Soulignons que ce projet d’aménagement et d’embellissement du parc Albini-Gemme bénéficie d’une aide financière gouvernementale de 78 800 $ provenant du programme d’infrastructures Québec-Municipalité et Municipalité amie des aînés.

La Ville de Saint-Amable rappelle que, pendant cette période de chantier, il est recommandé de faire preuve de vigilance lors de ses déplacements à proximité du parc. Pour connaître l’avancement des travaux, il suffit de surveiller le site Internet et la page Facebook de la Municipalité.