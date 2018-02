Investissement de 9,5 M $ dans les programmes Québec ami des aînés et Municipalité amie des aînés

Le Gouvernement du Québec vient d’investir 9 518 741 $ dans le programme Québec ami des aînés (QADA) et le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) afin de soutenir financièrement les activités et les initiatives qui encouragent la participation des personnes aînées au développement de leur communauté et pour adapter les milieux de vie à leurs besoins. Cette somme permettra de soutenir 66 nouveaux projets subventionnés par le programme QADA ainsi que 178 municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) associées à la démarche MADA dans l’élaboration ou la mise à jour de leur politique et de leur plan d’action municipal en faveur des personnes aînées.

« Le financement annoncé permettra de mettre en œuvre de nombreux projets stimulants à travers le Québec et d’adapter les milieux de vie des aînés dans plusieurs régions pour améliorer leur qualité de vie. Notre gouvernement est convaincu que le fait de favoriser la participation active des personnes aînées à la société contribue à leur mieux-être, en plus de bénéficier à l’ensemble de la population. La somme versée contribuera à la réalisation d’actions concrètes à l’échelle locale, régionale et nationale pour faire de notre société un Québec pour tous les âges », a précisé la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau.

Programme

Le programme de soutien à la démarche MADA offre un financement aux municipalités et aux MRC qui s’engagent à adopter ou à mettre à jour une politique et un plan d’action en faveur des personnes aînées, en vue d’adapter leurs interventions, leurs services et leurs structures au vieillissement de la population.

Par exemple, une municipalité peut s’engager à augmenter l’offre de loisir, à adapter le mobilier urbain, à revoir le service de transport ou encore à favoriser la construction d’habitations répondant aux besoins des personnes qui y résident.