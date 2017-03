Investissement de 1 M$ pour l’aréna Émile-Butch-Bouchard à Longueuil

(Communiqué du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport)

Pour assurer la pérennité de l’aréna Émile-Butch-Bouchard, le gouvernement du Québec annonce qu’un investissement pouvant atteindre 1 M$ sera accordé à la Ville de Longueuil, dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling. Le député de La Prairie, Richard Merlini, en a fait annonce jeudi dernier, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

Le projet consiste à la mise aux normes et au remplacement du système de réfrigération au R-22, mieux connu sous le nom de fréon, de l’aréna Émile-Butch-Bouchard. L’aide financière du gouvernement du Québec pourra atteindre 1 M$ alors que le coût total du projet est de plus de 4 M$.

« Ce programme fournit très certainement un soutien majeur et essentiel aux municipalités désireuses de mettre à niveau leurs installations sportives, qui sont de plus en plus sollicitées, et Longueuil n’en fait pas exception. Nos arénas demeurent des lieux, dans nos municipalités, où s’éveillent de grands talents dans les sports de glace. Notre annonce va dans le sens de ce que nous croyons, car la population doit avoir à sa disposition des infrastructures sportives et récréatives modernes, sécuritaires et surtout, plus écologiques », a indiqué le député de La Prairie et président de la Commission de la santé et des services sociaux, Richard Merlini.

« Ce soutien financier du gouvernement du Québec nous permet d’aller de l’avant avec la modernisation de l’aréna Émile-Butch-Bouchard. En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous pourrons ainsi améliorer l’efficacité énergétique de notre installation et en assurer sa pérennité. C’est une excellente nouvelle pour Longueuil qui, à l’aide de sa Politique en saines habitudes de vie, souhaite créer des environnements favorables à un mode de vie physiquement actif pour contribuer à la qualité de vie et à la santé de ses citoyens », a soutenu la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.