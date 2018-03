Des interventions des constables routiers de la SAAQ perturbent les services de transport en commun partout au Québec, notamment le RTL

Crédit photo : RTL

Depuis cette semaine, les services de plusieurs sociétés de transport en commun du Québec, dont le Réseau de transport de Longueuil (RTL), sont perturbés par des interventions des constables routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Ceux-ci interceptent et immobilisent les autobus et émettent des constats d’infraction relativement au poids des véhicules. Les raisons évoquées portent sur différents enjeux qui ne concernent pas la sécurité des passagers. Ces enjeux sont connus depuis plusieurs années et les sociétés de transport sont en discussion avec le gouvernement à cet effet. Nous sommes en attente d’une régularisation de la situation.

Par ailleurs, tous les autobus qui circulent au Québec sont immatriculés par la SAAQ, une société d’État. Ces autobus circulent sans problème dans plusieurs provinces canadiennes dont l’Ontario et leurs spécifications sont semblables à celles des bus produits par tous les autres constructeurs nord-américains.

Les interventions d’aujourd’hui des constables routiers pourraient avoir un impact important sur les services offerts par les sociétés de transport et les clients qui en subiront malheureusement les désagréments. Une intervention gouvernementale est donc demandée rapidement pour minimiser les impacts sur la clientèle. D’ici là, le RTL mettra en place toutes les mesures possibles pour atténuer celles-ci.

(Source : RTL)