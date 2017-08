Interdit de fumer sur les terrains du Cégep Édouard-Montpetit et de l’ÉNA

Crédit photo : Cégep Édouard-Montpetit

Les étudiants du campus de Longueuil et de l’ÉNA ont effectué mardi une rentrée entièrement sans fumée puisqu’il est maintenant interdit de fumer ou de vapoter sur les terrains des deux campus.

Dès la session d’automne, le Cégep s’engage à accroître ses actions visant à promouvoir les bonnes habitudes de vie, notamment en mettant en place, en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Est, des mesures visant une approche globale et intégrée de la lutte contre le tabagisme.

La décision d’offrir des campus entièrement sans fumée fait suite à l’adoption d’une Politique institutionnelle pour un environnement sans fumée, conçue à la suite de la nouvelle Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Le Cégep offrira également à la communauté collégiale un service de soutien pour l’abandon du tabagisme à sa Clinique de la santé. « Par ces différentes actions, le Cégep est un modèle quant à l’adoption de saines habitudes de vie, souligne le directeur général du cégep Édouard-Montpetit et directeur de l’ÉNA, Sylvain Lambert. Dans le souci d’offrir le meilleur environnement qui soit, le Cégep est fier de poursuivre sa mission d’éducation en s’assurant d’offrir un milieu d’études et de travail sain et stimulant. »

En tant que premier établissement d’enseignement du Québec à avoir obtenu la certification Entreprise en santé-Élite du Bureau de normalisation du Québec (BNQ), le Cégep estime essentiel d’agir en tant que promoteur de la santé et du mieux-être, tant auprès des étudiants que de son personnel.