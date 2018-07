Installations aquatiques : Longueuil poursuit les négociations avec ses employés de piscine

(Communiqué de presse ) La Ville de Longueuil met tout en œuvre afin que les citoyens puissent continuer de se rafraîchir dans les bassins du territoire en toute sécurité pendant la période estivale. C’est dans cet esprit que la Ville de Longueuil souhaite poursuivre les négociations avec le Syndicat canadien de la fonction publique, qui a annoncé que des moyens de pression seraient entrepris au cours des prochaines semaines.

Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu en ce sens et se sont bien déroulées. La Ville désire poursuivre les discussions entamées pour trouver une solution commune qui sera bénéfique pour chacune des parties.

Sécurité des installations aquatiques

À l’heure actuelle, les installations aquatiques sont sécuritaires, tant pour les citoyens que pour les employés. Les équipes de la Ville demeurent vigilantes sur le terrain et sont prêtes à apporter des correctifs si nécessaire. De plus, soucieuse d’offrir le meilleur service possible aux usagers, la Ville a procédé, au cours des dernières années, à d’importants travaux de réfection de certains bassins. D’autres projets à venir permettront de bonifier l’offre de service aux citoyens, tout en assurant la pérennité des équipements.

Par ailleurs, soulignons que la Ville de Longueuil n’est pas touchée par la pénurie de sauveteurs qui sévit actuellement dans plusieurs municipalités du Québec. Tous les postes de sauveteurs ont été comblés, et ce, depuis plusieurs années.