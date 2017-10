Une inspection novatrice à la Régie intermunicipale de l’eau potable

Crédit photo : KoptRimage

L’utilisation de drones offre un monde de possibilités dont on commence à peine à effleurer toute l’étendue. Dans la région, un drone a permis aux responsables de la Régie intermunicipale de l’eau potable (RIEP) Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable de solutionner un problème et d’assurer l’entretien d’une de ses infrastructures.

La Régie devait procéder à l’inspection intérieure de sa tour d’eau située près de l’autoroute 30 à Varennes, haute d’une centaine de pieds (environ 30 mètres) et faisant près de 35 pieds de diamètre (près de 10 mètres). Son objectif était de voir si la structure intérieure était toujours en bon état grâce à une inspection visuelle rapprochée.

Un des éléments qui compliquait l’opération, c’était que l’équipe d’inspecteurs devait entrer dans la tour par une minuscule écoutille de 24 pouces de diamètre (une soixantaine de centimètres) disposée sur le côté de celle-ci. De plus, l’inspection devait se dérouler dans un pied d’eau et à proximité d’éclairage électrique, avec tout ce que cela comporte comme risque d’électrocution pour les techniciens…

Les responsables devaient trouver le moyen de faire monter un homme aussi haut dans cette structure de près de 100 pieds sans pouvoir installer des échafaudages et ce, sans oublier la possibilité qu’il puisse y avoir manque d’oxygène pour les inspecteurs…

La Régie intermunicipale de l’eau potable a donc évalué les méthodes du passé avant d’aller de l’avant avec une solution novatrice, c’est-à-dire le recours à un drone muni d’une caméra 4k, dirigé par un pilote et un cadreur, qui a pu faire le travail efficacement et en moins d’une heure.

Il y a dix ans, ce défi aurait été un véritable casse-tête pour la RIEP, mais la technologie apporte parfois des solutions très appréciées.