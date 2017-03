InnuScience Canada de Sainte-Julie est finaliste à la 37e édition du concours Les Mercuriades

Crédit photo : Courtoisie

C’est le 16 mars que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a dévoilé les entreprises finalistes de la 37e édition du concours Les Mercuriades, au siège social de la RBC Banque Royale, Place Ville Marie à Montréal. Parmi les entreprises sélectionnées cette année, une est membre de la Chambre de commerce Mont-St-Bruno. Il s’agit de InnuScience Canada, de Ste-Julie, qui est finaliste dans la catégorie Stratégie de développement durable.

La Chambre de commerce Mont-St-Bruno félicite chaleureusement cette entreprise pour sa nomination parmi les finalistes du concours Les Mercuriades. « InnuScience Canada mérite notre appréciation pour son apport significatif à la société québécoise. Son esprit d’innovation, son audace et son savoir-faire sont des sources d’inspiration pour le monde des affaires », affirme Marcel Aubin, directeur général de la Chambre de commerce Mont-St-Bruno.

Finaliste dans la catégorie Stratégie de développement durable, InnuScience Canada est reconnue pour la recherche et le développement, qui en font notamment le premier fabricant de produits nettoyants biotechnologiques dont les ingrédients actifs sont des dérivés de fermentations. L’entreprise se distingue également par son accompagnement des clients dans leur transition écologique.

Les entreprises finalistes du concours Les Mercuriades ont été sélectionnées au terme d’un processus rigoureux et selon des critères bien définis tels que la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, le marché dans lequel elle évolue, ses réalisations, sa santé financière et sa capacité de croissance à venir. Les gagnants du concours Les Mercuriades 2017 seront dévoilés lors de la grande soirée de gala du 24 avril 2017, qui se tiendra au Palais des Congrès de Montréal.

La participation au concours Les Mercuriades, de la FCCQ, amène les candidats à réaliser un bilan de leur cheminement et réalisations. Au fil des dernières années, le nombre d’inscriptions a connu une croissance continue. Pour Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ « ceci témoigne de la capacité et la volonté des entreprises du Québec de se démarquer dans un monde où la compétition est de plus en plus vive et étendue à l’échelle internationale ».

L’entreprise finaliste de notre région InnuScience Canada, située à Sainte-Julie et représentée par son propriétaire Steve Teasdale, a vu sa sélection aux concours Les Mercuriades annoncée officiellement le 29 mars dernier pendant un évènement de la Chambre de commerce Mont-St-Bruno, tenu au Golf Le Riviera, et ce, dans le cadre de la Tournée régionale des finalistes organisée par la FCCQ en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ.