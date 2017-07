« Infiltration », l’énigme Trik Truk

Crédit photo : Le Homard Club Photography

L’entreprise bouchervilloise Trik Truk crée du divertissement mobile pour adulte. Conçu dans un ancien conteneur maritime, réaménagé en cinq salles de crise, le jeu d’évasion auquel se prêtent les participants est des plus stimulants : une salle de commandement, cinq duos et 20 minutes pour résoudre l’énigme.

« Infiltration » est un jeu immersif interactif, inspiré du phénomène grandissant escape room, qui déstabilise les participants le temps d’une mission. Les scénarios, inspirés des plus grands films d’action, amènent les duos à vivre des émotions fortes à travers cinq aventures différentes… mais toutes reliées à la fois ! Des indices sont disponibles en tout temps auprès du maître de jeu, mais le plus gros défi est de compléter sa mission avec le moins d’aide possible.

« Nous avons recréé une agence d’espion, qui se nomme DPI. Chaque salle à sa thématique : désamorcer une bombe, interroger un suspect, s’évader, voler un bijou et identifier un virus mortel », d’expliquer Dominique Gauthier, producteur exécutif et fondateur du concept.

Ce dernier se décrit comme un « trippeux » de jeux, de séries et de films d’espionnage et fait carrière à titre de gestionnaire de divertissements; l’idée de créer cette attraction lui ait alors venue tout naturellement. Se sont joints à lui par la suite, deux partenaires: Pascal Auger et Philippe Lapierre.

Festivals, événements, toute l’année

L’aventure est accessible aux participants de 16 ans et plus, toute l’année. Parfait pour les festivals, événements corporatifs et activités de team building, « Infiltration » est un tout nouveau produit de divertissement original, innovant et extrêmement rapide à mettre en place. Les installations ne demandent qu’un espace suffisant pour stationner le conteneur 53 pieds.

Trik Truk sera au marché public de Boucherville, le 22 juillet, pour faire découvrir son concept aux citoyens. Le coût de participation sera de 10$ par personne. « Toutefois, si les gens arrivent avec une facture d’un achat effectué chez l’un des commerçants présent au marché, ils auront 50% de rabais », informe M. Gauthier.

Le trio travaille déjà sur son prochain concept; c’est donc dire que l’aventure est bien partie et ne fait que commencer pour cette jeune entreprise qui a vu le jour en novembre dernier.

Pour plus d’information : Triktruk.ca, www.facebook.com/TrikTruk.ca.