Les Incroyables Comestibles : servez-vous librement, c’est gratuit!

Connaissez-vous le mouvement des Incroyables Comestibles? Originaire d’Angleterre, il est aujourd’hui présent dans 25 pays dans le monde, sur tous les continents, et vient de faire son arrivée à Boucherville grâce à Sandra Prémont.

Le mouvement participatif citoyen de bien commun Les Incroyables Comestibles (en anglais Incredible Edible) cherche, par la nourriture comme facteur d’unité et de convivialité, à reconnecter les gens entre eux et à la terre nourricière, et à promouvoir l’agriculture urbaine participative.

« J’ai décidé d’embarquer dans le mouvement pour l’esprit de partage et pour rapprocher les gens, explique Mme Prémont. Je crois que s’il y avait plusieurs de ces boites de cultures un peu partout, ce serait si agréable. Je veux faire sourire les gens, tant ceux qui offrent pour ceux qui prennent. Je veux inciter le geste collectif, ces petits gestes qui font la différence ensemble. Mais surtout, encourager les gens à cultiver, car ça… c’est de l’alimentation “bio et locale”. »

Devant sa résidence, Mme Prémont a planté, avec l’aide de ses enfants, des tomates, de la ciboulette, des poivrons, du persil, un poireau et du chou kale. Tout ceci est offert gratuitement.

La Bouchervilloise est persuadée que beaucoup de concitoyens sont prêts à emboîter le pas. Elle a d’ailleurs créé une page Facebook pour que tous s’entraident. « Je vise une vingtaine de bacs “incroyables comestibles” l’an prochain! » Pour ce faire, Mme Prémont prévoit approcher le maire, les pompiers, la bibliothèque, certains cafés et des garderies, afin que se multiplient ces petites boites.

