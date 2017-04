Incendie majeur dans des serres à Verchères

Crédit photo : Michaël De Chantal

Le 18 avril dernier, en début de soirée, vers 20h, les pompiers de Verchères, assistés des dicisions de Saint-Amable, Contrecoeur, Saint-Antoine-sur-Richelieu et Varennes sont intervenus pour combattre un incendie majeur qui s’est déclaré dans des serres et un bâtiment agricole sur le rang du Petit-Coteau.

L’incendie était majeur et les flammes étaient visibles à des kilomètres à la ronde.

Le combat a été long et difficile pour les pompiers. Ceux-ci ont dû faire usage d’une excavatrice pour maitriser les flammes sous les débris et dans le foin. L’intervention s’est terminée tard dans la nuit. (Mention de source: Zone911.com)