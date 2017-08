Inauguration du sentier cyclable et pédestre reliant Oka et Mont-Saint-Hilaire le 2 septembre

La Ville de Boucherville inaugurera le 2 septembre le nouveau tronçon pédestre et cyclable d’une longueur d’environ 2,2 km en bordure du fleuve Saint-Laurent. Il s’agit d’une section du sentier Oka-Mont-St-Hilaire, entre Longueuil et la municipalité. D’ici là, le chantier continue d’être actif; les travaux progressent de jour en jour. Pour l’inauguration du projet au début du mois prochain, les citoyens seront conviés à une fête au parc De La Broquerie.

Quelques 150 cyclistes en provenance de Mont-Saint-Hilaire et des neuf autres municipalités impliquées de la couronne sud du sentier feront une escale au parc pour refaire leurs forces et prendre une pause dîner. Un pique-nique familial auquel la population peut participer est prévu à compter de 11 h 30. Les gens sont invités à apporter leur lunch. Distribution gratuite de maïs prévue et collation santé.

Le sentier cyclable et pédestre reliant la ville d’Oka à la ville de Mont-Saint-Hilaire est un parcours de 143 km qui traverse 17 municipalités et est l’un des cinq projets de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Ce projet est connecté avec les réseaux cyclables locaux, régionaux et nationaux, trois parcs nationaux, des espaces verts et bleus, des secteurs commerciaux, des attraits récréotouristiques et patrimoniaux de même que des stations de transport en commun et plus.