Inauguration du parc canin à Saint-Amable

Crédit photo : Claude Campagna-Lupien, photographe et membre du Club Photo de Saint-Amable.

La Municipalité de Saint-Amable et le comité de bénévole du parc canin ont inauguré, le 16 juillet dernier, l’ouverture officielle du parc canin à l’occasion d’une grande fête où tous les propriétaires de chiens amabliens étaient conviés. Plus de 100 citoyens sont venus célébrer l’ouverture du parc canin et gâter leurs compagnons à quatre pattes avec des activités, des démonstrations et des tirages de prix.

« Selon les statistiques des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, un grand nombre de citoyens sont les heureux propriétaires du plus fidèle amis de l’homme puisque Saint-Amable compte plus de 900 chiens. Ce serait donc près de 25 % de notre population qui compte un chien parmi les membres de sa famille et un grand nombre d’entre eux ont exprimé le besoin d’avoir un lieu d’amusement et de socialisation pour leur animal » a précisé M. François Gamache, maire de Saint-Amable.

Le parc canin de Saint-Amable est situé au Parc Le Rocher sur la rue Thomas. Il est ouvert toute l’année de 7 h à 22 h. Les utilisateurs du parc disposent d’un accès réservé par l’entrée secondaire du parc sur la rue Thomas à 500 m de l’entrée principale, et de toutes les commodités pour leur utilisation du parc canin : un espace réservé pour les petits chiens distinct de celui des grands chiens, une fontaine à boire double (humains et animaux) commune aux deux espaces, une distributrice de sacs à excréments à l’entrée et des poubelles, des bancs et une pergola, un aménagement paysager dans un secteur boisé, un éclairage du site à énergie solaire, une structure d’affichage, un stationnement et une toilette chimique.

Un comité de bénévoles a été formé pour animer la vie du parc canin avec des activités, des événements, des campagnes d’information et de sensibilisation, etc., pour formuler des recommandations sur l’aménagement du parc, son entretien et son amélioration continue et pour participer à une utilisation adéquate du parc. Pour plus d’information sur le parc canin et consulter les informations publiées par le comité de bénévoles, suivez la page Facebook Parc canin de St-Amable.