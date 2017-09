Inauguration du nouveau Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire traversant Varennes

Crédit photo : Ville de Varennes

Depuis le 2 septembre, les citoyens et les touristes peuvent emprunter le Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire pour traverser la grande région de Montréal à vélo.

L’inauguration du Sentier permet de rappeler que ce grand projet est le fruit d’un partenariat entre le gouvernement du Québec, la Communauté et 17 municipalités du Grand Montréal pour un financement total de 60 millions de dollars. Avec la participation de Vélo Québec et de Défi santé, cette journée était également l’occasion d’inciter petits et grands à utiliser des moyens de transport actif, une étape importante vers de saines habitudes de vie.

D’une longueur de 143 km, le Sentier relie les trois parcs nationaux de la région de Montréal (parc d’Oka, parc des Îles de Boucherville et parc du mont Saint-Bruno) ainsi que le Centre de la nature du mont Saint-Hilaire. Il assure également une connectivité avec les réseaux cyclables locaux, régionaux et nationaux, des espaces verts et bleus, des secteurs commerciaux, des attraits récréotouristiques et patrimoniaux, des stations de transport en commun et plus encore !