Inauguration du nouveau Parcours d’habiletés à vélo à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal est heureux de dévoiler le tout nouveau Parcours d’habiletés à vélo situé dans le boisé du Moulin, à proximité du Jardin des citoyens dans le parc Saint-Charles. Il s’agit d’un circuit dans lequel on retrouve une série de structures permettant d’effectuer des figures et de développer une dextérité sur deux roues. À la manière d’un parc de planches à roulettes le Parcours d’habiletés à vélo offre des défis pour tous les niveaux, de débutant à avancé.

« Ce nouvel équipement s’ajoute à nos installations sportives qui favorisent la pratique du sport et les saines habitudes de vie. Venez essayer ces différents modules qui vous permettront de développer vos habiletés tout en vous amusant », affirme le maire Martin Damphousse en félicitant les employés des travaux publics qui ont entièrement réalisé les structures du parcours.

Les différents modules sont la plupart aménagés à une hauteur ne représentant pas de danger en cas de chutes. Il est cependant recommandé de respecter les règlements prescrits. La prudence est donc de mise pour les usagers afin d’assurer le plus grand niveau de sécurité.