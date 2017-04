Inauguration d’une sculpture de Pierre Boucher sur le terrain avant de l’hôtel de ville de Boucherville

Une image symbolique forte accrochera désormais le regard des citoyens qui se rendront à la mairie de Boucherville : une sculpture en bronze de Pierre Boucher prend place sur le terrain avant de l’hôtel de ville, à quelques pas de l’entrée du bâtiment situé au 500, rue de la Rivière-aux-Pins. L’oeuvre fixée en permanence est une copie conforme de l’originale du sculpteur Alfred Laliberté installée en face de l’Assemblée nationale, dans la capitale.

«Nous sommes très émus par l’événement que nous vivons aujourd’hui; nous redonnons à Pierre Boucher les lettres de noblesse auxquelles il avait droit», a affirmé avec un sentiment de satisfaction la présidente de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, Florence Junca Adenot, lors du dévoilement de l’oeuvre mercredi dernier. La reproduction a été réalisée à l’Atelier du Bronze, une fonderie d’art établie à Inverness, au Québec. Elle mesure plus de huit pieds et pèse environ 300 kg. Les services municipaux l’ont installée sur un socle de granit. Un panneau explicatif sur pied a été placé tout près.

Il aura fallu l’intervention du président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, un résident de Boucherville, pour déplacer la sculpture de Pierre Boucher de son installation devant le Parlement. Le geste a été souligné en point de presse.

Si le dévoilement de cette statue s’est fait en ce début de mois, c’est que la Corporation des fêtes commémore le 300e anniversaire de la mort du fondateur de Boucherville en avril. Une délégation de la région du Perche est attendue dans une douzaine de jours pour faire revivre la mémoire de Pierre Boucher. Une messe sera célébrée en son honneur, suivie d’un banquet hommage au cours duquel sera fait un survol des événements marquants de sa vie et de sa carrière.

Pour le dévoilement de la sculpture, la Corporation des fêtes avait préparé de concert avec la Ville de Boucherville une cérémonie on ne peut plus protocolaire, voire solennelle. Quelques membres de la filiale Pierre-Boucher de la Légion royale canadienne ont défilé en rang, drapeau à l’épaule, précédés d’un joueur de cornemuse, de l’entrée de l’hôtel de ville jusqu’à l’emplacement de l’oeuvre. La présidente de la Corporation, le maire Jean Martel et les autres invités parmi lesquels figuraient les personnages de Pierre Boucher et Jeanne Crevier suivaient le cortège.

Sur un plan plus terre-à-terre, le coût de cette réalisation est évalué à 75 000 $. Patrimoine Canada a contribué à la hauteur de 50% tandis que la Corporation a assumé la différence. La sculpture est placée en angle par rapport à la rue dans un environnement de grands arbres matures.