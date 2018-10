Inauguration des nouveau bureaux de la MRC dans la Maison Jean-Marie-Moreau à Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Le 23 octobre dernier, on célébrait un « mariage » bien spécial, soit celui de l’histoire et de la modernité avec l’inauguration des nouveaux bureaux de la MRC de Marguerite-D’Youville situés dans la Maison Jean-Marie-Moreau à Verchères.

Ce « mariage » a été précédé de longues fiançailles et il a même failli ne pas voir le jour, car, en 2014, la demeure ancestrale qui est étroitement liée à l’histoire de la MRC présentait des signes importants de détérioration.

À la suite de ce constat, une décision devait être prise : est-ce qu’on rénove la maison pour y regrouper tous les services, incluant le développement économique, ou est-ce qu’on relocalise les bureaux? Après maintes réflexions, on choisit de rénover l’endroit et de demeurer à Verchères, qui est le chef-lieu de la MRC depuis toujours.

Le directeur général, Sylvain Berthiaume, appuyé par les dirigeants élus qui croyaient fermement au projet, a pris son « bâton de pèlerin » afin de trouver notamment les aides financières pour préserver cet élément du patrimoine architectural de la région et de donner du même coup plus d’espace aux employés qui étaient de plus en plus à l’étroit dans leurs locaux.

Après des années de travail et près d’une une année de construction, les employés, dont la patience a été soulignée, ont pu réintégrer leurs nouveaux bureaux en mai dernier. Le projet a été réalisé au coût de deux millions de dollars, montant qui comprend la rénovation, l’agrandissement et le réaménagement des installations de la MRC ainsi que le nouvel aménagement paysager.

C’est donc avec fierté que la préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, Suzanne Roy, a lancé : « On sait où l’on s’en va quand on sait d’où l’on vient! », avant d’inviter tous les gens présents à découvrir ces lieux qui offrent notamment une fenêtre magnifique sur le fleuve Saint-Laurent.

Un peu d’histoire

• Bâtie au début du 19e siècle, cette ancienne maison est la propriété de Dame Blanchard, veuve de François-Xavier Colette, marchand de la paroisse de Verchères.

• Au 20e siècle, la maison devient propriété municipale et est utilisée conjointement par le bureau d’enregistrement et le conseil de comté.

• En 1982, la maison est acquise par la Municipalité régionale de comté (MRC) de Lajemmerais nouvellement constituée, dans laquelle on retrouve les bureaux administratifs.

• En 1984, le bâtiment est nommé Maison Jean-Marie-Moreau en l’honneur du maire de Verchères (1967-1982) qui a été également préfet de la MRC (1982-1984) et président de l’Union des conseils de comté du Québec (1970-1983).

• En 1992, la maison connaît une première vague de rénovations majeures.

• En 1999, création du Centre local de développement qui devient le Service de développement économique en 2015.

• En 2003, création de la Cour municipale régionale.

• En 2007, acquisition en copropriété avec la municipalité de Verchères, du presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier qui sera rénové pour accueillir l’équipe du CLD.

• En 2011, le conseil de la MRC obtient l’autorisation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de changer le nom de la MRC de Lajemmerais pour celui de la MRC de Marguerite-D’Youville. Cette demande visait à accorder au territoire une identification plus claire et à reconnaître l’apport exceptionnel de Marguerite D’Youville pour l’ensemble du Québec.

• En 2016, octroi d’un mandat d’architecture et d’ingénierie à la firme Groupe Leclerc architecture et design.

• En septembre 2017, début des travaux de rénovations et de construction par l’entreprise Construction Richelieu.

• En mai 2018, fin des rénovations.