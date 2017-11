Inauguration de la première vélostation couverte extérieure sur la Rive-Sud au terminus de Sainte-Julie

Le conseil municipal de Sainte-Julie a toujours cru au transport collectif et on peut constater qu’il y a un réel besoin de la part de la population à ce chapitre puisqu’un an après l’inauguration du stationnement incitatif de près de 1 000 places, celui-ci est régulièrement rempli aux trois quarts.

Le 14 novembre dernier, un nouveau service gratuit s’est ajouté au terminus alors que la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, et le directeur général du Réseau de transport métropolitain (RTM), Raymond Bachant, ont inauguré la toute nouvelle vélostation couverte sur le site.

La Ville a investi 524 057 $ pour construire cette installation ultramoderne qui est un véritable stationnement intérieur pour cyclistes. Ce dernier permet d’accueillir 76 vélos disposés sur des supports qui seront ainsi protégés des intempéries et entreposés dans un lieu sécuritaire. On compte également 94 autres places extérieures de stationnement pour vélos, ce qui porte à 170 le nombre d’espaces disponibles pour les cyclistes.

« Nous avons construit une vélostation pour encourager les usagers à se rendre au terminus en vélo plutôt qu’en véhicule. Cette orientation découle de notre Politique de saines habitudes de vie, de notre Plan vert et de nos engagements en tant que municipalité vélosympathique », a mentionné la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

Des solutions au trafic

On précise que, pour utiliser la vélostation, les usagers doivent d’abord remplir le formulaire en ligne disponible au rtm.quebec/velostation. Par la suite, un employé du RTM communiquera avec les demandeurs afin de leur transmettre les renseignements requis pour faire encoder leur carte OPUS à la bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Ce service gratuit est offert en formule premier arrivé, premier servi et, pour des raisons de sécurité, seuls les détenteurs d’une carte OPUS encodée à la bibliothèque peuvent accéder à la vélostation.

Ajoutons en terminant que les problèmes de circulation sur l’autoroute 20 et 30 aux heures de pointe affectent beaucoup la population de Sainte-Julie et la mairesse n’a pas manqué de le rappeler la semaine dernière lors de sa rencontre avec le premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

Une des solutions proposées serait de permettre la circulation des autobus sur l’accotement des l’autoroutes, ce qui rendrait le transport collectif encore plus efficace et rapide. Cette solution constituerait un atout important pour amener plus de gens à adopter ce mode de transport et pourrait du même coup permettre de diminuer les congestions en plus d’aider à remplir au maximum le stationnement incitatif du terminus de Sainte-Julie.

Alors que nous entrons bientôt dans une année électorale provinciale, il y a fort à parier que ces suggestions pour diminuer la trafic ont de bonnes chances de ne pas tomber dans l’oreille d’un sourd…