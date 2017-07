Inauguration à Varennes du premier terrain de baseball synthétique au Québec

Crédit photo : Courtoisie

C’est en présence de joueurs et de représentants de l’Association de baseball de Varennes que le conseil municipal procédait, le 8 juillet dernier, à l’inauguration du terrain de baseball synthétique du parc du Pré-Vert. Il s’agit de la première installation de ce genre au Québec, exécutée par la firme Univert paysagement, dont les représentants étaient aussi présents.

Les usagers du terrain de balle situé dans le parc du Pré-Vert peuvent maintenant pratiquer le baseball et la balle-molle sur une toute nouvelle surface synthétique. L’avant-champ a été entièrement refait ainsi que les coussins de buts, le monticule du lanceur et le marbre. Une nouvelle clôture de maille a également été installée pour la sécurité de tous.

« Nous sommes particulièrement fiers d’être les premiers à offrir à nos joueurs, l’avantage de jouer sur un terrain de cette qualité », affirme le maire Martin Damphousse qui en profite pour souligner le dynamisme du conseil d’administration de l’Association de baseball de Varennes.