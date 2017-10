Une importante saisie de cannabis d’un million de dollars sur l’île Sainte-Thérèse à Varennes

Une plantation de cannabis d’une valeur d’un million de dollars a été démantelée sur l’île Ste-Thérèse à Varennes le 29 septembre dernier et plus de 1000 plants ont été saisis à cette occasion.

«En début de semaine, nous avons reçu l’information par des citoyens qui rapportaient le fait qu’il a été constaté sur cette île-là, lors de promenade en kayak, qu’il y avait présence de plants de cannabis en multitude et présence des gens qui semblaient surveiller cette plantation-là, même des gens armés », a indique l’inspecteur-chef à la Régie de police Richelieu-St-Laurent, Yannick Parent.

Le groupe d’intervention tactique de la Sûreté du Québec a aussi participé à l’opération et aucun suspect n’a été arrêté pour le moment.

(mention de source Iheart radio)