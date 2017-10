Une importante médaille d’or au relais pour Charles Hamelin et l’équipe canadienne

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

Les athlètes canadiens étaient en action la fin de semaine dernière dans le cadre de la première Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de l’ISU 2017-2018 présentée à Budapest, en Hongrie.

Lors de l’épreuve du relais 5 000 m par équipe, nos représentants, Charles Hamelin, Charle Cournoyer, Samuel Girard et Pascal Dion, ont décroché la première place, devant les Chinois et les Japonais. Il est à noter qu’il s’agit de la première médaille d’or depuis novembre 2015 pour le Canada dans cette épreuve. Le Julievillois François Hamelin a aussi reçu une médaille pour avoir aidé le pays à se qualifier.

« Je ne peux pas dire que nous étions malchanceux les dernières années, mais c’est arrivé dans certains relais avec des résultats en deçà de ce que nous pouvions livrer sur la glace. La confiance que nous avions n’a pas vraiment été affectée. Nous sommes restés une équipe qui voulait gagner chaque fois. Cette semaine, nos relais ont été exemplaires et nous avons vraiment eu un bon feeling. Nous emportons beaucoup de confiance dans nos bagages pour les prochaines Coupes du monde », a mentionné Charles Hamelin à l’agence Sportcom.

« Ça représente beaucoup pour nous! C’est une médaille très satisfaisante qui démontre bien le travail accompli dans les derniers mois et années. Nous avons travaillé en équipe. L’an passé, ça n’avait pas bien été pour nous. Notre équipe devrait être la meilleure. Il n’y a aucune raison de ne pas avoir l’or. Nous devons encore pousser la machine en vue d’un podium aux Jeux olympiques », a précisé de son côté le Bouchervillois Charle Cournoyer.

Pour leur part, les femmes ont remporté la médaille d’argent au relais 3 000 m. Précisons qu’il s’agit-là de deux importants podiums pour le Canada puisque les quatre premières étapes de la Coupe du monde représentent aussi des épreuves de qualifications olympiques pour les relais. Ainsi, pour pouvoir envoyer une équipe complète de cinq hommes et cinq femmes aux Jeux de Pyeongchang, le Canada doit terminer parmi les sept premiers pays, excluant la Corée du Sud, à la fin des qualifications.