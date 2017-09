IMPORTANT : Avis d’ébullition d’eau pour tout le territoire de Boucherville

La Ville de Boucherville émet un avis d’ébullition d’eau pour tout son territoire. Cette mesure est nécessaire à la suite de résultats d’analyse de laboratoire qui font état de la présence de la bactérie E. coli dans un échantillon prélevé sur le réseau d’aqueduc.

Il est recommandé de faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant consommation, et ce, jusqu’à nouvel ordre, ou encore d’utiliser l’eau embouteillée. On peut utiliser l’eau du robinet non bouillie pour laver la vaisselle à l’eau chaude, en s’assurant de bien l’assécher; laver des vêtements, et prendre une douche ou un bain.

En ce qui concerne les jeunes enfants et les nourrissons, il est préférable de les laver à la débarbouillette afin d’éviter qu’ils n’avalent de l’eau et de s’assurer qu’ils ne portent pas d’objets trempés à leur bouche. Pour plus d’information sur ces modalités, consultez le site du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/avisebullition/faq.htm.

Quoi faire ?

Vous devez utiliser de l’eau du robinet qui a préalablement bouilli à gros bouillons pendant une minute, ou de l’eau embouteillée, pour tous les usages suivants, et ce, jusqu’à nouvel ordre :

Boire et préparer des breuvages;

Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

Fabriquer des glaçons;

Se brosser les dents et se rincer la bouche;

Abreuver les animaux de compagnie.

Vous pouvez utiliser directement l’eau du robinet pour :

Préparer des aliments et des mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée;

Laver la vaisselle à l’eau chaude avec du détergent, en vous assurant de bien l’assécher;

Faire fonctionner le lave-vaisselle, si celui-ci est réglé au cycle le plus chaud;

Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, assurez-vous qu’ils n’avalent pas d’eau durant le bain ou lavez-les avec une débarbouillette.

La contamination de l’eau par ces bactéries signifie qu’elle peut aussi contenir des microorganismes pouvant causer des symptômes comme des vomissements et des maux de ventre. Si vous avez consommé de l’eau du robinet et que vous êtes inquiets, veuillez communiquer avec Info-santé en composant le 8-1-1.

Pour suivre l’évolution de la situation, visitez le boucherville.ca et suivez-nous sur les médias sociaux de la Ville de Boucherville. Un nouvel avis sera émis lorsque la situation sera rétablie.

(Source : Ville de Boucherville)