Ian Gauthier rêve des Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été

Le gardien Ian Gauthier a un but en tête : que son équipe de soccer puisse se qualifier pour les Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été 2019. Et les joueurs des Cougars de la Vallée du Richelieu sont sur la bonne voix puisqu’ils sont revenus des Jeux d’été olympiques spéciaux Québec avec une médaille d’or, dans la catégorie C.

Le Varennois de 43 ans a réussi à s’imposer devant le filet en ne laissant passer que peu de tirs. Son équipe composée de dix joueurs issus des villes de la région a remporté les trois matchs disputés pour les comptes de 6 – 0, 7 – 4 et 8 – 4.

L’événement sportif réunissait dans la capitale, en juin dernier, quelque 1000 athlètes présentant une déficience intellectuelle. Ils ont compétitionné dans dix sports différents : athlétisme, basketball, boccia, golf, gymnastique rythmique, dynamophilie, soccer, softball, natation et soccer.

Ian a su se démarquer, et le conseil municipal de Varennes l’a honoré lors de la séance publique du 21 août en lui décernant un certificat de reconnaissance.

Ian Gauthier souhaite maintenant que son équipe soit sélectionnée pour les jeux d’été d’Olympiques spéciaux Nouvelle-Écosse, en 2018, qui rassembleront sur la scène nationale plusieurs athlètes de compétition vivant avec un handicap intellectuel. La réponse a de fortes chances d’être positive en raison des performances de l’équipe.

L’édition de 2018 servira de qualification aux athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été de 2019. C’est l’objectif ultime d’Ian dont les sports occupent une grande place dans la vie.

Il joue également au hockey intérieur en plus d’être impliqué bénévolement dans de nombreux événements sportifs à Varennes, dont entre autres, auprès des associations de soccer et de hockey.