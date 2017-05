Hydro-Québec entreprend des travaux d’élagage près de son réseau à Sainte-Julie et Varennes

Crédit photo : Hydro-Québec

Le réseau électrique d’Hydro-Québec est si étendu qu’il pourrait s’étendre de Montréal à Pékin en Chine aller-retour, puisqu’il fait près de 20 000 kilomètres de longueur!

Un tel réseau doit être entretenu car en moyenne, 40 % des pannes d’électricité à travers la province sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur les fils électriques. C’est pour cette raison que la société d’État doit dégager les fils et maintenir la végétation à une distance sécuritaire du réseau de distribution électrique. Dans certains cas Hydro-Québec doit aussi prélever des arbres présentant des signes de faiblesses mécaniques et des risques pour l’intégrité de son réseau.

Récemment, Hydro-Québec a fait savoir qu’au cours des prochains mois, ses entrepreneurs dûment mandatés effectueront ces travaux d’arboriculture près du réseau électrique dans les différents secteurs des municipalités de Sainte-Julie et Varennes, ainsi qu’à Boucherville, Brossard, Longueuil et Saint-Bruno-de-Montarville.

Ne jamais élaguer soi-même

Ces interventions s’avèrent dans certains cas dangereuses et elles sont assurément coûteuses car elles doivent être répétées à intervalles réguliers, c’est-à-dire de trois à six ans. Cela représente une tâche récurrente énorme puisque la croissance de certaines branches peut atteindre deux mètres par année.

Un élagueur mandaté par Hydro-Québec coupe les branches des arbres et ramasse les résidus. S’il s’agit d’arbres non ornementaux, par exemple une forêt en bordure de route, la largeur du dégagement sera plus grande et les résidus pourront être laissés sur place, éparpillés sur le sol ou entassés en andains (petits monticules) pour favoriser le maintien de la biodiversité.

Hydro-Québec a rappelé que seuls ses employés et ceux des entreprises qu’elle autorise sont habilités à intervenir à moins de trois mètres des fils électriques et qu’on ne doit jamais tenter d’élaguer ou de couper soi-même un arbre qui se trouve près des lignes électriques.

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site Web d’Hydro-Québec à www.hydroquebec.com/arbres.

Vous planifiez des travaux d’élagage ou d’abattage

S’il y a des fils à proximité, surtout un fil moyenne tension, faites attention : il y a un danger réel d’accident mortel.

Aux termes de la loi, seule Hydro-Québec ou un élagueur professionnel autorisé par Hydro-Québec a le droit d’effectuer des travaux d’élagage ou d’abattage si, à tout moment pendant les travaux, une personne, une partie de l’arbre ou un outil risque de se trouver à moins de trois mètres d’un fil moyenne tension. Si vous avez un doute, communiquez avec Hydro-Québec avant d’entreprendre ce type de travail.

Cas particulier : Plante grimpante + ligne électrique = DANGER

Ne placez jamais une plante grimpante de telle sorte qu’elle pourrait pousser le long d’un poteau de ligne électrique. Sa croissance engendrerait inévitablement une situation dangereuse.

Vous constatez que la végétation s’approche trop d’un fil moyenne tension

Si la végétation est en feu, faites le 911. Le service d’incendie et Hydro-Québec seront prévenus. N’essayez JAMAIS d’éteindre vous-même un feu près d’un fil moyenne tension.

Si la végétation s’approche d’un fil moyenne tension et que cela produit des étincelles ou que la situation vous semble dangereuse, communiquez avec Hydro-Québec. Nous interviendrons dans les meilleurs délais en tenant compte du danger potentiel.

Si une plante grimpante s’approche à moins de trois mètres d’un fil moyenne tension ou d’un transformateur, n’y touchez surtout pas. Communiquez avec Hydro-Québec

Danger mortel ! Plante qui grimpe le long d’un poteau électrique.

Danger mortel ! Plante qui grimpe jusqu’à un transformateur.

N’essayez JAMAIS de tailler vous-même la végétation près d’un fil moyenne tension

Les fils moyenne tension n’ont pas de gaine isolante : c’est l’air qui les entoure qui sert d’isolant. C’est pourquoi il faut maintenir un dégagement autour de ces fils.

La végétation et les branches d’arbres qui se trouvent trop près des fils moyenne tension peuvent causer des courts-circuits même s’il n’y a pas de contact direct. Ces courts-circuits peuvent mettre en danger la sécurité des personnes en provoquant un incendie ou en présentant un risque de choc électrique.

(Mention de source : Hydro-Québec)