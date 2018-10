Huit pompiers du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil honorés

Crédit photo : Ville de Longueuil

Huit pompiers du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil ont reçu des décorations lors de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers, le 13 octobre dernier. Sept d’entre eux ont su faire preuve d’un dévouement remarquable dans des situations particulièrement difficiles, tandis que le huitième a contribué de façon exceptionnelle à la prévention en matière de sécurité incendie tout au long de sa carrière. « Dans des situations critiques et diversifiées, chacun des pompiers honorés a su faire les meilleurs choix pour assurer la sécurité des citoyens. Ces héros, tout comme l’ensemble des récipiendaires décorés aujourd’hui, méritent toute la reconnaissance du gouvernement et de la population du Québec », a mentionné la sous-ministre ministère de la Sécurité publique, Liette Larrivée.

Récipiendaire de la Médaille pour acte méritoire, le lieutenant Marc-Alain Duchaîne a porté assistance à un enfant suicidaire à l’été 2016. Le 21 juillet de cette année-là, le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil avait reçu un appel pour que les pompiers viennent au secours d’un garçon de 11 ans en détresse qui menaçait de se jeter dans le vide du haut de sa résidence familiale. Le lieutenant Duchaîne connaissait cet enfant pour avoir été son entraîneur au hockey. Il a fait le nécessaire pour le calmer, permettant ainsi à ses collègues de le ramener au sol en toute sécurité. L’intervention fut réussi.

Dans un autre dossier, le pompier Vincent Lacoste a également eu droit à une Médaille pour acte méritoire tandis que ses collègues Patrick Boyer, Scott Howell et Nicolas Oshima ont reçu une

Citation de reconnaissance au même titre que le directeur adjoint Éric Bellerose et le lieutenant David Penazzo. Ces hommes ont été honorés pour avoir secouru un opérateur de machinerie prisonnier d’une machine, en étant coincé dans un appareil.

Par ailleurs, le chef de division Jean-Guy Ranger s’est vu remettre une Citation d’honneur pour avoir contribué de façon exceptionnelle à la prévention des incendies au Québec. Celui-ci est nouvellement retraité du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil.