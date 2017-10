Les hommes aussi jouent à la ringuette

Qui a dit que la ringuette était un jeu pour les filles? Les hommes aussi pratiquent ce sport. Chaque mercredi soir, des « boys » sautent sur la glace du Complexe sportif Duval Auto pour faire glisser l’anneau vers les buts.

« Nous jouons à la ringuette pour plusieurs raisons, mais surtout pour le plaisir. On adore l’esprit de jeu de ce sport. C’est pour le “team spirit”, car le jeu est davantage axé sur l’équipe que sur l’individualisme », explique Stéphan Lajeunesse, un des responsables de la ligue.

« Ce sport est plus rapide que le hockey. On a juste 30 secondes pour lancer l’anneau dans le but. À chaque ligne bleue, on doit faire une passe, donc c’est toute l’équipe qui participe sur la glace. Nous jouons plus pour nous amuser que pour la compétition. Une partie, par exemple, ne se termine jamais 3 – 2, mais plutôt 16 – 14, alors un gardien de but, comme moi, ne doit pas avoir trop d’orgueil », remarque-t-il. Les placages sont interdits et le bâton ne peut être soulevé au-dessus de la taille.

« Certains jouent également pour peaufiner les stratégies et les techniques du jeu, car plusieurs sont des entraîneurs dans les équipes de leurs filles de haut niveau, ou des parents de joueuses. Quand tu joues, c’est différent que lorsque tu enseignes », ajoute M. Lajeunesse qui s’est initié à la ringuette quand sa fille a commencé à s’adonner à cette activité il y a 15 ans. Il est maintenant joueur, entraîneur et instructeur.

Une quinzaine d’hommes de Boucherville, Varennes, Sainte-Julie, Longueuil, Richelieu et même de Montréal Nord forment les deux équipes. « On joue aussi pour perpétuer ce sport auprès des hommes. »

La petite histoire

« Une ligue de ringuette sénior pour hommes, regroupant une douzaine d’équipes de la Rive-Sud et de Montréal, existait il y a une douzaine d’années. Mais puisque les joueurs avaient, semble-t-il, trop de testostérones, et jouaient trop intensément, la Fédération a décidé d’y mettre fin », rappelle M. Lajeunesse.

Plusieurs joueurs de cette ligue qui habitaient la région voulaient continuer à pratiquer ce sport. Depuis, ils se retrouvent une fois par semaine sur la glace du Complexe sportif Duval Auto de Boucherville. Le plus jeune a 20 ans et le plus vieux, 62 ans.

« Cependant, chaque année, on perd et on gagne des joueurs. C’est pour cela que nous sommes toujours en recrutement. Ce n’est pas évident de les attirer, car la plupart des hommes préfèrent le hockey. »

Si vous souhaitez jouer, vous pouvez communiquer avec le responsable de la ligue à : stephan.lajeunesse@gmail.com ou Facebook Sénior Ringuette