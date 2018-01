Hausse des ventes de 15% dans le marché immobilier sur la Rive-Sud en décembre

Une hausse des transactions immobilières a été observée dans quatre des six principaux secteurs géographiques de la Région métropolitaine de recensement de Montréal en décembre. Dans le cas de la Rive-Sud, ce fut une augmentation des ventes de 15%, égale à celle enregistrée à Montréal. C’est ce que révèlent les plus récentes données statistiques de la La Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM), publiées la semaine dernière. Ces résultats découlent de la base de données provinciale Centris® des courtiers immobiliers.

Sur l’ensemble du territoire de la RMR de Montréal, 2 781 ventes résidentielles ont été conclues durant le dernier mois de 2017, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport à la même période l’année précédente. Il s’agit des meilleurs résultats enregistrés en décembre depuis 2009. Pour la Chambre immobilière, l’année s’est terminée de belle façon.

Autre observation générale, le segment de la copropriété continue d’être bouillonnant : il affiche une augmentation de 35 % du nombre de transactions et les 978 ventes conclues en décembre à ce chapitre représentent un record pour cette période de l’année. Le prix médian de la copropriété s’est encore démarqué; il atteint 265 000 $, ce qui signifie une progression de 8 % depuis un an. Par ailleurs, du côté des plex, le prix médian a connu un bond de 3 %; précisons que la moitié des unités ont été vendues à plus de 484 000 $. Les ventes de plex de 2 à 5 logements ont augmenté de 5 % tandis que celles de la maison unifamiliale ont diminué de 1 %.

« La copropriété vient d’enregistrer sa plus forte augmentation mensuelle de prix en près de 7 ans », note Mathieu Cousineau, président du conseil d’administration de la CIGM. « Le nombre de mois d’inventaire de copropriétés est en constante diminution depuis deux ans et cela se reflète de plus en plus par des pressions à la hausse sur les prix. Plusieurs secteurs affichent même des conditions du marché à l’avantage des vendeurs dans ce segment », ajoute M. Cousineau.

Dernier point, l’offre de propriétés résidentielles à vendre s’est repliée pour un 27e mois consécutif. En décembre, on dénombrait 24 520 inscriptions résidentielles en vigueur dans le système Centris®, c’est-à-dire 9 % de moins qu’un an plus tôt.