Hausse du nombre de dossiers au Commissariat aux plaintes du CISSS de la Montérégie-Est

Le bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services au CISSS de la Montérégie a enregistré 1736 dossiers au cours de l’exercice 2016-2017. Il s’agit d’une hausse de 107 requêtes de plus, soit environ 6,6%, par rapport à l’année précédente. Sur l’ensemble du territoire desservi par l’organisme, le motif principal concerne les soins et les services dispensés, ce qui représente 229 plaintes déposées.

Le bureau responsable de recevoir les insatisfactions du public a traité et conclu 673 plaintes. De ce nombre ont découlé 342 mesures appliquées par l’établissement concerné et 133 recommandations formulées par la commissaire. Le rapport annuel déposé récemment par la commissaire Sylvianne Doré détaille en une série de tableaux statistiques l’ensemble des cas.

« L’ensemble de nos recommandations a été présenté au comité de vigilance et de la qualité des services qui s’est acquitté de son devoir avec rigueur dans le suivi des recommandations que nous avons formulé à l’établissement », soutient Mme Doré.

Ce CISSS couvre le territoire le plus populeux de la Montérégie : il dessert près de 510 000 personnes. Trois centres hospitaliers y sont établis de même que 16 CLSC, 15 centres d’hébergement et 19 installations dédiées aux jeunes en difficultés.