Hausse moyenne du compte de taxes de 1 % à Varennes

Crédit photo : iStock

Lors de la présentation du budget 2018, le maire de Varennes, Martin Damphousse, a fait part des engagements du conseil municipal à l’endroit des citoyens, soit : consulter la population sur les projets d’avenir; offrir une diversité de logements dans une perspective de développement durable; maintenir le plus bas taux de taxation de la Rive-Sud; poursuivre la modernisation des parcs et plateaux d’activités; positionner Varennes au titre de Ville intelligente; mettre en place des mesures pour améliorer le déneigement des rues tertiaires.

En ce qui concerne la répartition des revenus (39,1 M$), il est pour le moins étonnant de constater que les taxes foncières résidentielles comptent pour 34 % du total, soit la même proportion que les taxes foncières non résidentielles. Il s’agit-là d’une situation pour le moins exceptionnelle. Le tableau ci-contre indique que ces revenus de taxation pour le secteur résidentiel n’ont pas cessé de baisser depuis les cinq dernières années, alors que ceux du non résidentiel n’ont pas arrêté d’augmenter jusqu’à ce que les deux soient à égalité, soit 50 %-50 %.

« Grâce à nos efforts pour stimuler le développement économique, la moitié des revenus de taxation de la Ville provient de contribuables non résidentiels, ce qui réduit beaucoup la part que les familles doivent débourser pour leurs services », a mentionné le maire à ce sujet.

Ce qui distingue

M. Damphousse a aussi souligné ce qui distingue Varennes des autres municipalités, c’est-à-dire que Varennes affiche encore un des plus bas taux de taxe foncière résidentielle du Québec. De plus, la hausse du nombre de logements a atteint 11 %, alors que la population, elle, n’a augmenté que de 1,2 %.

La croissance du Novoparc a elle aussi été fulgurante, passant de quelques centaines de milliers de dollars il y a cinq ans à 3 488 000 $ par année en 2018…

En ce qui concerne le compte de taxes du propriétaire varennois, celui-ci augmentera en moyenne de 1 %, soit l’équivalent de 24 $. Ainsi, pour une résidence moyenne évaluée à 319 800 $, le compte passera de 2 336 $ à 2 360 $. Les taxes de services resteront les mêmes, soit 130 $ pour l’eau, 58 $ pour l’assainissement des eaux usées et 100 $ destiné au Fonds pour la réfection du réseau de voirie municipale. Toutefois, la taxe pour la collecte des matières résiduelles diminuera de 241 $ à 225 $.

Petit bémol dans ce budget : le total des quotes-parts régionales (régie de l’eau potable, régie de police, régie du centre multisports, MRC Marguerite-D’Youville, réseau de transport métropolitain et Communauté métropolitaine de Montréal) augmentera de 1,1 million $ de 2017 à 2018, soit une augmentation de 12%!

Projets spéciaux

Du côté des projets spéciaux, la Ville entreprendra en 2018 la réfection de 1,4 km de pavage sur le boulevard de la Marine et la réfection de 6 kilomètres de la montée du Lac et du chemin de l’Énergie. On veut également réaménager l’intersection du boulevard Lionel-Boulet et du chemin du Pays-Brûlé.

Au plan triennal des immobilisations (PTI), Varennes aimerait transformer l’ancien aréna Louis-Philippe Dalpé en centre multifonctionnel, tel que dévoilé en mai dernier. On entend aussi procéder à la relocalisation des ateliers municipaux à l’autre extrémité de la rue Sainte-Anne, et déplacer le dépôt à neige.

Au chapitre des parcs et espaces verts, la Ville veut entreprendre la deuxième phase de réaménagement du parc Pré-Vert avec la construction d’une nouvelle piscine extérieure, des jeux d’eau et un stationnement. De plus, Varennes veut aller de l’avant avec la première phase de la promenade riveraine au parc de la Commune.

Toujours en ce qui concerne les projets spéciaux, l’emphase sera mise sur l’amélioration du déneigement des rues tertiaires grâce à la location et l’achat d’équipement, la mise en place d’une Patrouille neige et d’une campagne de sensibilisation auprès des citoyens ainsi que le recours à des déneigeurs privés.

Des efforts seront déployés pour faire de Varennes une ville intelligente avec Wi-Fi dans les parcs du Carrousel, du Pré-Vert et du Portageur; l’installation d’un éclairage écoénergétique (Energere); un système d’autopartage avec véhicules électriques (SAUVéR); et le déploiement de nouvelles technologies dans le secteur des transports et des communications (IVÉO).

Aussi, en vue des célébrations entourant le 350e anniversaire de fondation de Varennes en 2022, on procèdera à la création d’un comité spécial à cette fin.

Du côté du développement durable, il y aura création d’un Fonds vert municipal ainsi que la poursuite du programme FIME pour des rénovations écoénergétiques et aussi du programme de subvention Habitation Durable. On débutera également en 2018 l’aménagement d’une zone TOD (Transport Oriented Developpement) et la construction de la Maison Véro & Louis près du parc de planches à roulettes.

Finalement, la Ville entend mettre en place en 2018 une grande consultation publique sur les projets d’avenir de Varennes.