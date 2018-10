Hausse de l’achalandage soutenue au RTL en 2018

Pour la deuxième année consécutive, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) enregistre une hausse de son achalandage sur l’ensemble de son réseau régulier ainsi qu’au transport adapté.

En effet, depuis le début de l’année 2018, le réseau régulier du RTL a connu une augmentation soutenue de son achalandage de près de 3 % par rapport à l’année 2017. La hausse a été fulgurante au transport adapté avec une augmentation de 14 % par rapport à 2017.

« Nous sommes fiers de constater que le transport en commun connaît une popularité sans précédent alors que la société fait face à des défis environnementaux importants. Cette hausse vient aussi traduire concrètement la vitalité économique de notre agglomération. », a souligné Pierre Brodeur, président du RTL.

« Cette hausse vient confirmer que les citoyens sont conscients de la place qu’occupe le transport en commun dans les choix de mobilité durable, et qu’ils peuvent faire leur part pour minimiser les changements climatiques. Notre flotte grandissante de véhicules hybrides et l’arrivée au printemps d’autobus électriques viendront contribuer encore davantage à la réduction d’émission de GES. Toutefois, ce n’est pas sans impact sur nos équipes et nos infrastructures. Nos équipes s’engagent à chaque jour à relever ce défi en offrant toujours le meilleur service à nos usagers. Nous élaborons d’ailleurs, en ce moment, plusieurs projets afin d’améliorer l’expérience clientèle autant pour notre réseau régulier que pour le transport adapté. Je tiens à souligner le travail remarquable de tous les employés du RTL et à remercier les usagers de la confiance qu’ils nous accordent », a complété Michel Veilleux, directeur général du RTL.

(Source : Réseau de transport de Longueuil)