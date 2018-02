Hausse de l’achalandage de près de 2% au RTL en 2017

Crédit photo : RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est heureux d’annoncer une hausse de son achalandage ainsi qu’une excellente livraison de service pour l’année 2017.

Ainsi, sur l’ensemble de son réseau régulier, le RTL a enregistré une augmentation de son achalandage de près de 2 % par rapport à l’année 2016. De plus, l’analyse des données a permis de constater que l’offre de service annoncée a été réalisée à 99,8 % en matière de disponibilité de véhicules.

Tout comme le réseau régulier, le transport adapté a aussi connu une hausse de l’achalandage, soit une augmentation de 2,14 % par rapport à 2016.

« Cette hausse est attribuable au dynamisme économique de l’agglomération de Longueuil, mais aussi aux efforts déployés par nos équipes pour assurer le meilleur service à nos usagers. Notre équipe de la planification analyse méticuleusement les données d’achalandage, tout comme le fait notre service à la clientèle avec les commentaires précieux de nos usagers, mais je voudrais surtout souligner le travail de nos équipes d’entretien qui assurent quotidiennement la sortie des véhicules et celui de nos chauffeurs pour les efforts qu’ils déploient pour assurer le service malgré les aléas de la circulation », a souligné Pierre Brodeur, président du RTL.

« Je tiens à souligner le travail remarquable de tous les employés du RTL qui nous ont permis d’atteindre ces nouveaux sommets et remercie les usagers de nous faire ainsi confiance », a conclu M. Brodeur.

