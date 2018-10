Hausse de 7 % des signalements à la DPJ en Montérégie

Crédit photo : DPJ

Le 10 octobre dernier, les directrices et les directeurs de la protection de la jeunesse (DPJ) du Québec, ainsi que les directeurs provinciaux ont présenté leur 15e bilan annuel et, à l’échelle de la Montérégie, on remarque une hausse de 7 % des signalements qui se chiffrent à 13 626 en 2017-2018, et que ces jeunes sont des garçons en très grande majorité, soit dans 80 % des cas.

Les responsables indiquent à ce sujet qu’il s’agit donc de 37 signalements par jour en Montérégie formulés par des personnes qui se préoccupent de la situation d’un enfant. Ils ajoutent que 1 797 adolescents ont reçu des services dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescent (LSJPA), ce qui représente une légère diminution par rapport à l’an dernier. Il y a eu également 64 adoptions québécoises et internationales dans la région.

Il est à noter que la grande majorité des cas en Montérégie concernent les garçons puisque 80 % des adolescents contrevenants ayant reçu des services sont de sexe masculin (1 434) et 20 % de sexe féminin (363). Pour la période 2017-2018, sur le territoire du CISSS Montérégie-Est (qui regroupe notamment le Réseau local de service Pierre-Boucher), 75 de ces jeunes étaient âgés de 12 à 13 ans; 398 de 14 à 15 ans; 712 de 16 à 17 ans; alors qu’on dénombrait 612 cas de jeunes âgés de plus de 18 ans.

En ce qui concerne les signalements retenus sur le territoire du CISSS Montérégie-Est, on en rapportait 5 438 en 2017-2018, principalement pour négligence (26,8 %, soit 1 459 cas), mauvais traitement psychologique (22 %, soit 1 199 cas) et abus physiques (21,3 %, soit 1 159 cas). Pour ce qui est des abus sexuels, on a recensé 401 cas au total, soit 7,4 % des signalements.

Hausse également au Québec

À l’échelle de la province, on constate qu’il y a eu 96 014 signalements traités au Québec, c’est-à-dire une hausse de 5,3% par rapport à l’an dernier. On dénombre 263 situations d’enfants signalées par jour, soit 13 situations de plus que l’an dernier. La majorité des enfants pris en charge par la DPJ sont demeurés dans leur milieu familial ou chez un tiers significatif, soit 60 %. Pas moins de 10 561 adolescents ont reçu des services dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénal pour adolescent, soit une légère diminution par rapport à l’an dernier. On remarque également qu’il y a eu 400 adoptions québécoises et internationales.

Les directrices et les directeurs de la protection de la jeunesse du Québec ont profité de l’occasion pour rendre hommage aux intervenants et témoigner de leur précieuse contribution, leur engagement et leur passion dans leur travail.

« Ils sont des milliers d’intervenants, chaque jour, à rencontrer des jeunes et leur famille pour les accompagner dans leurs difficultés et les aider à les surmonter. Au sein de notre société, ils font un travail exigeant, remarquable et essentiel. Portés par leurs convictions, les intervenants ont la cause des enfants tatouée sur le cœur. »

« Ils évoluent à l’abri des regards, dans un univers complexe, éminemment sensible, où se côtoient la maladie mentale, la toxicomanie, l’itinérance, etc. Les conséquences et les souffrances qui découlent de ces problématiques sont multiples et ont un grand impact sur les enfants : les disputes conjugales, le délaissement parental, le mal de vivre, la criminalité des parents, la violence, les fugues et plus encore. »

« En Montérégie, ils sont 1 200 intervenants psychosociaux et éducateurs qui sont présents auprès des jeunes et de leur famille et accompagnent ceux qui en prennent soin. Ils sont des collaborateurs précieux qui me permettent de remplir au quotidien mes obligations en matière de protection, de délinquance et d’adoption », a conclu Josée Morneau, directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale de la Montérégie.