Hausse de 6% des ventes dans le marché immobilier résidentiel en mars

Crédit photo : Centris

La Rive-Sud a connu un bond de 10% dans les ventes de maisons existantes au mois de mars comparativement à la même période 12 mois plus tôt. La région est le secteur du Grand Montréal ayant obtenu la plus forte hausse à ce chapitre. Elle est suivie de Laval (9%), de l’île de Montréal (7%) et de la Rive-Nord (6%). Le mois dernier, 5 656 ventes résidentielles ont été conclues sur l’ensemble du territoire de la région métropolitaine, ce qui signifie une augmentation de 6 % par rapport à la même période l’an dernier. Ces données proviennent de la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM).

Selon cette source, il s’agit des meilleurs résultats enregistrés au mois de mars en huit ans.

Une même tendance se dessine depuis plusieurs mois : le segment de la copropriété se démarque avec une forte croissance des ventes de 19 % au cours du dernier mois. La Rive-Sud tient le haut du pavé en ce sens avec une hausse de 37 %.

« Le marché de la revente de copropriétés est très actif dans la région de Montréal », confirme Mathieu Cousineau, président du conseil d’administration de la CIGM. « Outre le fait que nous venons de battre un record de transactions pour un mois de mars, cela fait maintenant 11 mois consécutifs que la croissance des ventes dans ce segment est supérieure à 10 %. »

Par ailleurs, les ventes de maisons unifamiliales sont demeurées stables, celles de plex de 2 à 5 logements ont progressé de 3 %, ce qui équivaut à leur meilleur mois de mars depuis 2010. Sur l’ensemble du territoire de la Région métropolitaine de Montréal, le prix médian des maisons unifamiliales s’est établi à 314 900 $ en mars, soit 5 % de plus qu’un an plus tôt. En ce qui a trait à la copropriété, il est demeuré stable : la moitié des unités sur le marché ont été vendues à plus de 240 000 $. Quant au prix médian des plex, c’est celui qui a le plus fortement progressé, soit de 9 %, pour atteindre 495 000 $.