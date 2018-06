La gymnaste Sarah Millette reçoit une bourse de 4000 $

Crédit photo : Gymnastique Québec

Le Programme de bourses La Capitale Assurance et services financiers vient de récompenser 21 athlètes-étudiants québécois en leur remettant des bourses pour leurs performances sportives et leur résultats scolaires. La Longueuilloise Sarah Millette fait partie de ce groupe. Cette jeune femme de 21 ans s’est illustrée en trampoline : elle a décroché l’or à la Coupe Canada en plus d’avoir terminé 31e et 5e en synchro avec Sophiane Méthot aux Championnats du monde. Comme récipiendaire de ce programme, elle a reçu 4000 $.

Sarah se démarque par sa capacité de sauter très haut. Elle souhaite conserver sa place au sein du programme national afin d’acquérir de l’expérience dans les Coupes et Championnats du monde en vue des processus olympiques de 2020 et 2014. Actuellement inscrite en sciences humaines au Collège de Maisonneuve, elle prévoit étudier plus tard en psychologie à l’Université du Québec à Montréal. Elle vise à faire de la recherche dans ce domaine après sa carrière sportive.

Trois types de bourses ont été octroyés en 2018 : quatre d’excellence académique mettant en lumière des résultats scolaires remarquables, seize de soutien à la réussite académique et sportive favorisant la conciliation du sport et des études et une de leadership mettant en évidence un modèle d’implication dans sa communauté.

« Je félicite nos boursiers d’être d’extraordinaires exemples de dépassement et de détermination, notamment les athlètes qui se sont distingués aux Jeux olympiques et que nous sommes fiers d’accompagner dans leur parcours », a mentionné Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers.