Le Groupe Lussier agrandit une de ses filiales à Trois-Rivières

Crédit photo : Oriane Wion

Le Groupe Lussier, situé à Sainte-Julie, vient d’acquérir deux lots (226 000 pieds carrés), rue Charles-Mailhot dans le parc industriel de Trois-Rivières, pour y construire sa nouvelle usine d’assemblage de véhicules lourds. Le projet coûtera 3.5 millions de dollars et créera 50 emplois.

L’entreprise familiale spécialisée en véhicules lourds a été la première à vendre au Québec des véhicules alimentés au gaz naturel liquéfié. Les camions Peterbilt sont fabriqués au Texas pour les plus gros modèles ainsi qu’au Québec (à Sainte-Thérèse) pour les camions plus petits. Le centre de Trois-Rivières servira à compléter les camions pour qu’ils puissent rouler sur les routes du Canada et des États-Unis.

Selon Marie-Josée Ferron, directrice environnement et immobilier pour le Groupe Lussier, le premier lot, de 125 000 pieds carrés, servira entre autres à la construction d’une usine de 16 000 pieds carrés pour l’assemblage final des camions. Une phase 2 est aussi planifiée pour l’agrandissement permettant la fabrication de réservoirs de gaz pressurisé, au coût d’environ 2 millions de dollars. « Notre concessionnaire est déjà établi à Trois-Rivières, mais nous avions des besoins complémentaires à combler », explique-t-elle.

Le Groupe Lussier regroupe plusieurs filiales dont Camions Lussier-Lussicam et Camions Excellence Peterbilt. C’est cette dernière qui s’agrandira à Trois-Rivières, en plus de compter sur ses autres emplacements à Sainte-Julie, Laval, Drummondville et Saint-Jacques-le-Mineur et Montréal.

Les travaux de construction débuteront l’an prochain. « À chacune de nos constructions, nous essayons de nous améliorer. À Laval, nous avons de la géothermie, à Drummondville, nous avons des murs solaires, donc pour Trois-Rivières, nous voulons faire une combinaison des deux, en plus de faire un toit vert et de la récupération d’eau de pluie; ce qui nous demande plus de temps dans l’élaboration des plans », précise Mme Ferron.

L’entreprise vend près de 500 camions par année, en plus de faire les préparations pour tous les autres camions fabriqués au Québec, vendus par les autres concessionnaires au Canada et aux États-Unis.

Le Groupe Lussier a vu le jour en 1967 et, présentement, trois générations travaillent ensemble à la tête de l’entreprise.