Grippe saisonnière : évitez les files d’attente en prenant rendez-vous en ligne

Crédit photo : iStock

Ce début d’automne est particulièrement clément et on l’apprécie à sa juste valeur, mais cette douceur inhabituelle ne doit pas nous faire oublier que la saison froide est à nos portes et qu’elle est bien sûr synonyme de grippe (également connue sous le nom d’influenza).

Dans ce contexte, il est bon de savoir que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière du CISSS de la Montérégie-Est débutera le 1er novembre prochain et elle s’échelonnera jusqu’à la mi-décembre, selon les sites de vaccination. Ses responsables ajoutent qu’il y a une nouveauté cette année, soit la possibilité de prendre rendez-vous en ligne pour recevoir le vaccin contre la grippe dans plusieurs sites de vaccination. Ils ajoutent que certains sites continueront également de fonctionner selon la formule du sans rendez-vous.

Ils rappellent que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger de la grippe et que la prise de rendez-vous par Internet est simple, rapide, sécuritaire, confidentielle, accessible en tout temps et permettra d’éviter les files d’attente. Les dates de vaccination sont disponibles sur le site www.santemevaccingrippe.com. Le site qui offre ce service permet à la population de choisir le lieu, la date et l’heure qui lui conviennent en quelques clics et même de prendre rendez-vous pour plus d’une personne à la fois, lorsqu’on se fait vacciner en famille.

En constante mutation

Rappelons à ce sujet que, cette année encore, le vaccin est offert gratuitement aux personnes de 60 ans et plus; aux enfants de 6 à 23 mois; aux femmes enceintes de plus de 12 semaines et aux personnes ayant une maladie chronique, comme l’hypertension, l’asthme ou le diabète. De plus, il l’est également pour l’entourage de ces personnes à risque, de même que pour ceux qui prennent soin de bébés de moins de six mois et pour les travailleurs de la santé.

L’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie précise que la vaccination n’est pas gratuite pour tous les citoyens, mais elle est peu coûteuse et constitue le meilleur moyen de se protéger contre ce virus qui se propage très rapidement.

Les responsables indiquent également qu’on peut être contagieux de trois à sept jours après l’apparition des symptômes. Le virus est en constante mutation et la composition du vaccin est modifié chaque année afin de contrer les nouvelles souches en circulation, de là l’importance de se faire vacciner annuellement, ajoutent-t-ils.

L’Agence souligne aussi qu’en plus de la vaccination, l’adoption de saines habitudes de vie constitue une protection supplémentaire, comme se laver fréquemment les mains et tousser dans le pli du coude.

N’oubliez pas aussi qu’il ne faut pas confondre grippe et rhume puisque ce dernier est une infection plus banale des voies respiratoires. Il provoque rarement la fièvre, les maux de tête et les courbatures, de même que les nausées et les vomissements, contrairement à la grippe.

Pour obtenir plus d’information sur la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, vous pouvez consulter le site www.santemonteregie.qc.ca/santepublique ou aussi www.infogrippe.gouv.qc.ca.

Des moyens de prévention à adopter

En plus du vaccin, vous pouvez augmenter votre protection contre la grippe et autres virus en adoptant des mesures d’hygiène toutes simples. Aussi souvent que nécessaire, il faut :

• Se laver les mains avec de l’eau et du savon (le savon antibactérien n’est pas nécessaire).

• Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir de papier lorsqu’on tousse ou éternue.

• En l’absence d’un mouchoir de papier, tousser dans le pli du coude ou dans la partie supérieure du bras.

• Jeter les mouchoirs dans une poubelle, puis se laver les mains.

• Éviter de visiter des personnes âgées ou souffrant d’une maladie chronique lorsqu’on est malade

(Mention de source : Santé Montérégie)

Vaccination sans rendez-vous :

Saint-Amable Centre communautaire, 1444, rue Principale

Mercredi 8 novembre 13 h à 20 h et jeudi 9 novembre 9 h à 15 h 30

Sainte-Julie Centre communautaire, 550, boul. Saint-Joseph

Lundi 13 novembre 13 h à 20 h, mardi 14 novembre 9 h à 15 h 30 et lundi 11 décembre 13 h à 20 h

Varennes Centre communautaire, 2016, boul. René-Gaultier

Samedi 2 décembre 9 h à 15 h 30 et dimanche 3 décembre 9 h à 15 h 30

Vaccination avec rendez-vous :

Dès le 16 octobre pour le CLSC des Seigneuries de Boucherville, le CLSC des Seigneuries de Verchères et le CLSC Simonne-Monet-Chartrand.

Nouveauté :

Prise de rendez-vous par Internet à l’adresse : www.santemevaccingrippe.com

Vous n’avez pas accès à internet? Téléphonez au : 1 833 737-6606 (sans frais)