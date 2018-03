Une grève illimitée dans le domaine du transport scolaire dès le 9 avril?

Crédit photo : Archives

Un conflit de travail dans le domaine des transporteurs scolaires se profile à l’horizon. Ce mouvement de grève illimité qui affecterait Autobus Bissonnette, Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie et Autobus Rive-Sud division Longueuil pourrait débuter dès le 9 avril prochain. Au total, près de 6 500 élèves seraient affectés par cette situation.

Le 21 mars dernier, le syndicat des Teamsters a fait parvenir des avis de grèves au ministère du Travail et, à moins d’une entente de dernière minute entre les parties, ces débrayages paralyseront les activités des trois transporteurs scolaires dès les 9 et 10 avril prochain.

Selon le syndicat des Teamsters, affilié à la FTQ, cette situation est la conséquence de la faible hausse de 1,43 % de l’enveloppe versée aux commissions scolaires par le gouvernement Couillard pour le transport des élèves. Celle-ci est inférieure à l’indice des prix à la consommation qui était majoré à 1,8 % l’année dernière, et cela a provoqué le mécontentement des quelques 120 travailleurs syndiqués qui gagnent généralement moins de 25 000 $ par année.

« Des rencontres sont prévues d’ici les 9 et 10 avril prochain avec les employeurs, mais les négociations progressent à pas de tortue, a fait savoir par voie de communiqué le président de la Section locale 106 des Teamsters, Jean Chartrand. À moins d’un déblocage de dernière minute, je ne vois pas comment on pourrait éviter ces débrayages. »

Les transporteurs privés se disent pour leur part dans une position inconfortable puisque c’est le gouvernement qui alloue un budget aux commissions scolaires pour le transport qui, par la suite, leur donne des contrats assurer ce service aux élèves.

Le syndicat indique que des grèves sont à prévoir chez d’autres transporteurs scolaires au cours de prochaines semaines.

Sogesco, Autobus Rive-Sud division Longueuil et Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie

Commissions scolaires: Marie-Victorin, Des Grandes Seigneuries, Des Patriotes, Montréal (transport adapté)

Écoles: 22 établissements de la Montérégie et trois établissements de Montréal

Villes: Brossard, Saint-Hubert, Longueuil, Greenfield Park, La Prairie, Saint-Lambert, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Amable et Chambly, Varennes, Beloeil, McMasterville, Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno, Saint-Basile-le-Grand et Montréal.

Élèves touchés: entre 2 000 et 2 500

Travailleurs: une cinquantaine

(Mention de source : Section locale 106 du Syndicat des Teamsters)