La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud fait un premier bilan : des recettes de 190 000 $

L’appel à la générosité du public pour venir en aide aux familles en difficultés à l’approche de la période des fêtes a encore été entendu cette année. La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud a fait une fois de plus oeuvre de solidarité pour cette même cause. Résultat, des recettes de 190 000 $, sans parler des denrées remises par la population. Ce chiffre ne tient cependant pas en compte des dons en ligne qui n’avaient pas encore été comptabilisés au moment de mettre sous presse. Les organisateurs avaient bon espoir d’atteindre leur objectif qui a été fixé à 205 000 $.

Tout au long de la journée, jeudi dernier, près de 1000 bénévoles étaient répartis aux intersections stratégiques des cinq villes de l’agglomération de Longueuil afin de solliciter les automobilistes sur leur passage. L’activité s’est déroulée dans la bonne humeur; les participants étaient visiblement heureux d’offrir leur temps pour cette vaste opération.

En début d’après-midi, les élus municipaux de Boucherville se sont rendus au magasin IKEA pour saluer les bénévoles et les encourager. Les porte-paroles de cette édition 2017 de la Grande Guignolée, l’animatrice Julie Houle, Danielle Danault, présidente de Cardio Plein Air et Catherine Brault, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, étaient également de la partie. Le maître-d’oeuvre de ce branle-bas, Jean-Marie Girard, était lui aussi fidèle au poste. Il demeure l’âme dirigeante de l’activité depuis le début.

Cette année, le Carrefour du bénévolat du Centre d’action bénévole de Boucherville, a joué un rôle de premier plan dans ce mouvement d’entraide humaine en faisant appel aux entreprises locales pour obtenir des personnes disposées à participer à cette Grande Guignolée. Le résultat a été au-delà des espérances. Une douzaine de compagnies et d’organismes à vocation économique ont envoyé des troupes pour la journée.

L’an prochain, ce sera partie remise.