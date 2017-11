La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud de retour le jeudi 7 décembre pour une 16e édition

Le coup d’envoi de la 16e édition de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud a été officiellement lancé le 20 novembre lors d’une conférence de presse réunissant les maires de l’agglomération de Longueuil, coprésidents d’honneur, Mme Catherine Brault, présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud et marraine d’honneur, mesdames Danielle Danault, présidente de Cardio Plein Air et Julie Houle, animatrice télé, porte-paroles, en plus de partenaires et de bénévoles.

« Plus de 1 000 bénévoles œuvrent au sein de La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud afin de recueillir des aliments, des dons divers et de l’argent pour venir en aide aux personnes vivant des situations difficiles. En 15 ans, leurs efforts et leur détermination ont permis d’amasser près de 4,1 millions de dollars. Cette somme a été distribuée aux 23 organismes de notre agglomération dont le mandat est le dépannage alimentaire. Ensemble, faisons partie de ce réseau d’entraide et semons le bonheur en offrant de joyeuses Fêtes à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Joignons nos forces, ouvrons nos cœurs et donnons généreusement », a souligné Sylvie Parent, mairesse de Longueuil et coprésidente d’honneur.

La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud tiendra sa principale collecte le jeudi 7 décembre sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Longueuil. D’autres points de collecte seront accessibles tout au long du mois de décembre. Par exemple, les citoyens pourront offrir des denrées ou de l’argent en se présentant à l’hôtel de ville de Longueuil, situé au 4250, chemin de la Savane, jusqu’au 21 décembre à midi.

Pour faire un don, devenir bénévole ou connaître les points de collecte, visitez guignoleerivesud.org.