Une grande fête d’Halloween organisée à Verchères

Crédit photo : iStock

Le mardi 31 octobre prochain se tiendra la première édition de la Fête Halloween Verchères. En effet, un comité de citoyens organise, en collaboration avec Rues principales Verchères et la Municipalité de Verchères, une fête d’Halloween familiale qui promet d’être grandiose. Les familles de Verchères sont donc invitées à venir vivre une expérience festive sur la rue Duffilly qui sera fermée à la circulation automobile pour l’occasion. La fête débutera dès 18 h et les 700 premiers enfants recevront un sac réutilisable qui facilitera la cueillette de bonbons. Le site sera ouvert jusqu’à 21 h.

Sur place, vous y trouverez personnages costumés, maquilleuses professionnelles, le DJ Pierre de Lux et le groupe musical Echo’s Blues Band, une conteuse, une maison et passerelle hantées, différents kiosques où seront distribués bonbons, pop corn, barbe à papa et bien plus.

Le maquillage est disponible pour tous à compter de 16 h 30 afin de compléter les déguisements des petits et des grands. La zone maquillage sera installée près de l’entrée principale du site afin d’en faciliter l’accès bien que le site sera officiellement ouvert pour toutes les activités à partir de 18 h seulement. Les familles pourront donc débuter leur tournée d’Halloween dans les rues adjacentes à l’événement dès que leurs déguisements seront complétés.

La population locale est invitée à se rendre à pied afin de limiter la circulation et assurer une sécurité optimale pour tous. Une navette en mini-bus, offerte par le Club St-Luc, est également prévue de 18 h à 21 h. Cette navette débutera son trajet au coin des rues Dansereau et Duvernay pour faire un premier arrêt au Centre communautaire de Verchères, situé au 92, montée Calixa-Lavallée à Verchères, et se rendra à la rue François-Jarret, à 2 pas de la rue Duffily et continura le même trajet aller-retour. Le Centre communautaire met donc son stationnement à la disposition des automobilistes où la prudence est également de mise et les enfants du quartier de la rue Dansereau pourront profiter de la navette sans la nécessité de se rendre en voiture au Centre communautaire.

Le comité de la Fête Halloween Verchères remercie chaleureusement tous les résidents de la rue Duffily de permettre l’organisation de cette fête. Les commanditaires de la fête sont également remerciés. Il est possible de suivre la page Facebook de l’événement à l’adresse suivante : facebook.com/fhv2017