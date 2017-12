Grande fête de clôture du 350e le dimanche 10 décembre à la Place de l’église Sainte-Famille

La Corporation des fêtes de Boucherville organise le 10 décembre prochain, de 16 h 30 à 18 h, une grande fête de clôture du 350e s’adressant à toute la famille, en continuité avec le Noël d’antan de la Ville de Boucherville. Se tournant maintenant vers l’avenir, les festivités, qui s’animeront sur la Place de l’église Sainte-Famille, auront une touche flamboyante et futuriste.

16h30 Sur le parvis de l’église, dans une ambiance lumineuse et électrique, vous êtes invités à venir vous éclater avec nous et célébrer pour une dernière fois le 350e anniversaire de Boucherville. S’mores et chocolat chaud pour les enfants, saucisses et bière pour les plus grands vous seront offerts gratuitement pour agrémenter votre soirée… Soyez des nôtres, plusieurs surprises au rendez-vous!

17h30 Un heureux gagnant aura la chance de se mériter l’ensemble « Petits bonheurs à partager » d’une valeur de 500 $. Pour ce faire, participez en grand nombre, dès le 6 décembre, au concours #flamboyant350 sur notre page Facebook. Pour tous les détails du concours, visitez le 350.boucherville.ca/concours.

17h50 Restez avec nous pour le grand décompte qui marquera la fin des festivités du 350e. Ayant tout un avenir à inventer… toute une finale vous attend!

D’autres activités à surveiller dans le cadre des fêtes du 350e • Messe et réveillon futuristes, Église Sainte-Famille, 29 décembre, 19 h 30

(Source : Corporation des fêtes 2017 de Boucherville)