La Grande collecte de sang de la Ville de Longueuil se tiendra le vendredi 17 novembre

La Ville de Longueuil lance un appel à la générosité des citoyennes et des citoyens de Longueuil à l’occasion de sa grande collecte de sang annuelle qui se tiendra le vendredi 17 novembre prochain de 14 h 30 à 19 h 30, à l’hôtel de ville de Longueuil, situé au 4250, chemin de la Savane.

Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. Un seul don de sang peut contribuer à sauver jusqu’à quatre vies. La Ville invite donc toute la population à participer en grand nombre à cette grande collecte de sang afin de soutenir Héma-Québec dans sa mission essentielle et de donner la vie!

La réserve collective de sang d’Héma-Québec appartient à tous les Québécois. Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans et plus, peut faire un don de sang. Il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs en composant le 1 800 847-2525 ou en consultant la section SANG à hema-quebec.qc.ca.

(Source : Ville de Longueuil)