Grand succès du Quillethon annuel de la Fondation Lajemmerais

Crédit photo : Courtoisie

Le 7 avril dernier se tenait le Quilleton annuel de la Fondation Lajemmerais qui s’est déroulé dans l’enthousiasme et la bonne humeur et auquel ont participé plus de 125 personnes.

La visite de nos deux députés, messieurs Stéphane Bergeron et Xavier Barsalou Duval a été des plus appréciée. Malgré leur agenda très chargé, ils ont pris le temps de saluer toutes les personnes présentes.

Un grand merci à nos commanditaires qui ont permis de faire des heureux en leur offrant des prix diversifiés et fort appréciés. Le tirage du moitié-moitié au montant de 200$ a été remporté par madame Mireille Potvin.

La Fondation a profité de l’événement pour procéder à son tirage annuel. Cette année, dans le cadre de son 25e anniversaire de fondation, 8 prix ont été tirés. Nos félicitations aux gagnants et à l’heureux élu du 1er prix, monsieur Robert Benoit qui s’est mérité le refroidisseur à vin.

Ces deux activités ont permis à la Fondation d’amasser près de 7 000$ qui seront très utiles pour la poursuite de notre mission auprès des 125 résidents du Centre d’hébergement de Lajemmerais.

On se donne rendez-vous l’an prochain.