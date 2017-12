Un grand succès pour la quatrième édition du Salon Explo-carrières de la Commission scolaire des patriotes

Crédit photo : CSP

C’est avec enthousiasme que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) dresse un bilan positif de la quatrième édition du Salon Explo-carrières qui s’est tenue le 28 novembre dernier à l’école secondaire De Mortagne, à Boucherville. En effet, cet événement d’envergure a accueilli près de 1 200 visiteurs, principalement des parents et des élèves de 3e à 5e secondaire de l’ensemble du territoire de la CSP.

Plus de 70 exposants provenant d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires étaient réunis sous un même toit pour rencontrer les jeunes, répondre à leurs questions et faire connaitre leur offre de service. Il s’agissait d’une occasion unique pour les élèves d’explorer l’éventail des possibilités qui s’offrent à eux, de recueillir de l’information et de préciser leur objectif professionnel.

« D’année en année, le Salon Explo-carrières arrive à rejoindre un grand nombre d’exposants. Nous sommes très fiers de pouvoir ainsi toujours mieux répondre aux besoins des élèves » a déclaré Annick Marcil, conseillère pédagogique et membre de l’équipe de conseillères d’orientation responsable de l’organisation de l’événement.

(Source : Commission scolaire des Patriotes)