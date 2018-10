Grand succès pour la soirée des bénévoles de Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal a témoigné son appréciation à l’égard des citoyennes et citoyens qui donnent généreusement de leur temps pour la communauté en organisant, en leur honneur, un spectacle humoristique le vendredi 12 octobre dernier au pavillon des arts de la scène du Collège Saint-Paul.

Animée par le chroniqueur télé et radio Gino Lévesque, la soirée a mis en vedette les humoristes Sylvie Tourigny et Julien Tremblay qui ont su capter l’attention et provoquer les rires des 270 invités présents.

« Les élus et le personnel de la Ville de Varennes se joignent à moi pour dire merci à tous les bénévoles qui s’impliquent dans les associations et organismes locaux. Nous vous remercions pour votre générosité et pour le temps que vous consacrez au bénéfice des familles varennoises », a déclaré le maire Martin Damphousse qui a saisi l’occasion pour souligner le travail de Jean Poulin, un bénévole impliqué depuis de nombreuses années dans l’Association du baseball mineur de Varennes et qui a reçu l’appui de la Ville pour être lauréat du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.