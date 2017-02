Grand Spin don de Varennes le 11 février : 1 heure à consacrer pour sauver plus de vies!

Crédit photo : Courtoisie

Le 11 février, la Société canadienne du cancer (SCC) vous invite à pédaler au Grand Spin don de Varennes en collaboration avec le Gym Élitys, Pharmacie Jean Coutu, la Clinique de réadaptation Physiquaction et Wattitude photo. Cette activité de groupe consiste à faire du vélo de type spinning en gymnase durant 1 heure où vous serez dirigés par un animateur avec fonds musical et écran géant. Vous êtes seuls? Vous serez ajoutés avec d’autres participants. C’est une activité ouverte à tous puisque le niveau d’intensité est adapté à la condition physique de chacun. Pour l’envie de vous dépasser, pour essayer le vélo cardio pour une première fois, pour relever le défi en groupe tout en soutenant la Société canadienne du cancer, l’organisme qui investit le plus d’argent dans la recherche de tous les types de cancer.

Jeanne Lemieux, porte-parole de cette édition, du haut de ses 6 ans en sait quelque chose : « Je suis maintenant guérie, grâce à vos dons pour la recherche, nous avons besoin de vos sous magiques pour guérir mes amis. Je vous invite à pédaler pour sauver plus de vies avec nous! » Atteinte de Leucémie depuis l’âge de 3 ans, elle est courageuse comme tous les autres survivants du cancer. Du soutien elle en a de sa famille, mais il faut aussi de l’aide extérieure pour tous les aider à souffler un peu entre les traitements, les rendez-vous et la vie quotidienne. En appelant à Cancer, j’écoute!, tous les amis et toute la famille peuvent poser leurs questions et savoir comment trouver les ressources pour les aider.

« Pédalez pour une bonne cause, se donner à fonds durant une heure c’est soutenir ces milliers de personnes qui luttent pour s’en sortir. C’est célébrer la vie et le courage de toutes ces personnes qui jours après jours remercient la vie et profitent de chaque instant de bonheur qui leur aient donné. » souligne, Lysanne Lecours, Agente de développement de la Société canadienne du cancer.

Vous voulez participer?

10 $ l’inscription, un objectif de 100 $ à amasser.

Besoin d’un défi supplémentaire? Le défi 3 heures est là pour vous.

Inscrivez-vous dès maintenant seul ou en équipe avec vos collègues, vos parents et vos amis à l’adresse Internet suivante :

http://convio.cancer.ca/site/TR?fr_id=22515&pg=entry&s_locale=fr_CA

Pour plus de détails contactez Lysanne Lecours, agente de développement à la Société canadienne du cancer en composant sans frais le 1 877 222-1665 ou par courriel à l’adresse suivante : llecours@quebec.cancer.ca.